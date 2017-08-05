США официально сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения

2017-08-05 06:31 | www.apa.az | 5

Госдепартамент США официально уведомил ООН, что страна намерена выйти из Парижского соглашения по климату в том виде, в котором оно существует в настоящий момент.

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте ведомства.

Тем не менее, как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, страна может вновь вернуться к Парижскому соглашению позднее.

«Как заявлял президент 1 июня и впоследствии, он открыт к возвращению к Парижскому соглашению, если США смогут увидеть условия, которые будут более выгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Также ведомство добавляет, что США будут и дальше участвовать в международных конференциях и обсуждениях, касающихся проблем изменения климата.