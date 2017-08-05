В Баку автомобиль врезался в столб и загорелся, водитель тяжело ранен

2017-08-05 06:48 | www.apa.az | 5

В Баку, на проспекте Гейдара Алиева произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, автомобиль марки "Renault Logan" в районе станции метро "Кёроглу", потеряв управление, врезался в электрический столб и загорелся.

Автомобиль был потушен прибывшими на место происшествия пожарными. Получивший в результате аварии тяжелые ранения водитель доставлен в Городскую клиническую больницу №3. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, причиной аварии стала высокая скорость.