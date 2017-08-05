В Загатале автомобиль врезался в дерево, погибли 2 человека - ОБНОВЛЕНО

2017-08-05 08:12 | www.apa.az | 5

В Загатальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает шеки-загатальское бюро АПА, на 108-ом километре магистрали Евлах-Загатала-Грузия автомобиль марки ВАЗ 2106, потеряв управление, врезался в дерево.

В результате аварии водитель автомобиля, житель села Ашагы Тала Загатальского района Гараджаев Талех Асланбей оглу (1988 г.р.) погиб на месте происшествия. Его пассажир и односельчанин Юнусов Гисмет Зияддин оглу (1988 г.р.) скончался позже в больнице.

По факту ведется расследование.

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07:21

В Загатальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на территории селе Бехменли автомобиль марки ВАЗ 2106, потеряв управление, врезался в дерево.

В результате аварии водитель автомобиля погиб от полученных травм. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли тело мужчины из деформированного автомобиля и передали по назначению.