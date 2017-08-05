В Туркменистане назначен министр культуры

2017-08-05 07:39 | www.trend.az | 6

АШХАБАД / Trend/ - Министром культуры Туркменистана назначен Атагелди Шамырадов, сказано в опубликованном указе президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Вопросы дальнейшего совершенствования деятельности всех организаций сферы культуры и СМИ были рассмотрены на заседании правительства.

Как пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан, акцентировав внимание на работе Национального телевидения, глава государства отметил актуальность создания новых, интересных для зрителей телепередач, в том числе посвящённых экономической и социальной

тематике, предоставляющих достоверную информацию об осуществляемых в стране преобразованиях.

Отдельные поручения были даны в отношении более широкого использования художественных средств в дизайне городских зданий и объектов. В их современном оформлении, отметил глава государства, следует активнее задействовать возможности представителей творческого

цеха, в частности, Государственной академии художеств.

(Автор: Гусейн Гасанов)