Центральный банк: Восстановление экономики в России положительно повлияет на страны региона

2017-08-05 10:53 | www.apa.az | 5

По сравнению с прошлым годом экономические прогнозы в странах СНГ, ряд которых является торговым партнером Азербайджана, улучшились.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в Обзоре денежной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за январь-июнь 2017 года.

По данным ЦБА, в 2017 году рост экономики в этих странах составит 1,7%.

«Ожидается, что в 2017 году российская экономика, которая переживает спад в течение двух лет, вырастет на 1,4%. Улучшение финансового состояния, оживление общего спроса и стабильные цены на нефть и газ являются основным фактором восстановления экономически. Ожидается, что процесс восстановления в России положительно повлияет на другие страны посредством инвестиций, торговых каналов».