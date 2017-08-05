Авария в Загатале, погиб человек

2017-08-05 09:12 | www.oxu.az | 5

В Загатальском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на 108-ом километре магистрали Евлах-Загатала-Грузия автомобиль марки ВАЗ 2106, потеряв управление, врезался в дерево.

В результате аварии водитель автомобиля, житель села Ашагы Тала Загатальского района Талех Гараджаев 1988 г.р. погиб на месте происшествия. Его пассажир и односельчанин Гисмет Юнусов 1988 г.р. скончался позже в больнице.

По факту ведется расследование.

Н.О.