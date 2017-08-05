Президент Туркменистана приедет в Азербайджан

2017-08-05 09:20 | www.oxu.az | 3

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 8-9 августа этого года посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает информационное агентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Вопросы проведения этого визита были обсуждены на заседании Кабинета министров страны.

Как сообщил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, Туркменистан и Азербайджан, установив дипломатические отношения в июне 1992 года, развивают конструктивное взаимодействие в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В настоящее время нормативно-договорную базу межгосударственного партнёрства составляет 52 двусторонних документа.

«В период 2007-2017 годов между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой состоялось четыре взаимных визита на высшем уровне, создана межправительственная туркмено-азербайджанская комиссия по экономическому сотрудничеству, и на сегодняшний день состоялось четыре заседания этой комиссии», - отмечает ТДХ.

По итогам предстоящих переговоров в рамках визита туркменского лидера в Азербайджан предусматривается подписание большого пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства в приоритетных направлениях.

Н.О.

