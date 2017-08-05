'Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmez'

2017-08-05 07:48 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu tamamlanan Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlara seslendi. 132 yıl önce inşa edilen caminin banisi Sultan Abdülhamid’i rahmetle andığını dile getiren Erdoğan, Osmanlı, Selçuklu ve Endülüs mimarisinin özelliklerini bünyesinde toplayan caminin, kendine has güzellikleriyle İstanbul için müstesna bir eser olduğunun altını çizdi.

Camiler ve mescitlerin, okunan ezanlar, kılınan namazlar ve hıfzedilen Kur’an-ı Kerimler dolayısıyla İslamiyet’in “alameti farikası” olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirmemek için bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz mücadele ediyor, topraklarımızı kanlarımızla suluyoruz. Ecdadımız, Haçlı Seferleri’nden beri devam eden bu mücadelenin kahraman neferleri olma şerefine nail olmuşlardır. bugün de ülkemize ve milletimize saldıranlar öncelikle dikkat edin, mabetlerimizi hedef alıyorlar. Hatırlarsanız 15 Temmuz’da Ankara’da Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığı’ndaki mütevazı camimiz ve Beştepe’deki Millet Camimiz savaş uçaklarıyla bombalandı. İzmir’de yine sela okunan bir camiye ve oradaki görevlimize hoyratça saldırıldı. Ezanları susturmadan, bayrakları indirmeden ülkemizi işgal edemeyeceklerini bilenler, özellikle bu mekanlarımızı hedef alıyorlar. Allah’ın izniyle Türkiye’de ezanları susturmaya, bayrakları indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.”

‘Çamlıca 1 numara’

Cumhurbaşkanı, “Burada olduğu gibi dinimizin alameti camilerimizi, mescitlerimizi ihya ediyoruz. İnşallah Yıldız Sarayımızı yeniden ihya ediyoruz, her yanıyla dört dörtlük hale getireceğiz. Bununla da kalmıyor, Çamlıca sırtlarında silueti tamamen ortaya çıkmış olan camimiz gibi tarihe mal olacak yeni abide eserler de inşa ediyoruz. Çamlıca tepesindeki o camimiz de inşallah Cumhuriyet tarihinin hatta Osmanlı’ya da uzandığımızda belki de bir numara olacak” dedi.

27 milyon liraya mal oldu

Sultan Abdülhamid tarafından 1885’te mimar Nikolaidis Jelpuylo’ya yaptırılan Hamidiye Camii’nin restorasyonu yaklaşık 27 milyon liraya mal oldu. Restorasyon çalışmaları kapsamında, cephelerdeki sıvalı yüzeylerden alınan örnekler, laboratuvar ortamında incelenerek, camiye en uygun sıva türü ortaya çıkarıldı. Elde edilen sıvayla tamirleri gerçekleştirilen camide, 3 milimetre kalınlığında, kireç esaslı özel harçla ince bitim sıvası yapıldı. Ahşap kubbenin kurşun örtüsü sökülerek, kaplama tahtası ve kubbe kaburgalarının tamir ve ıslah çalışmaları tamamlandı. Islah çalışmalarından sonra kubbe 2 milimetre kalınlığında kurşun ile yeniden örtüldü. Bakır olan kubbe aleminin konservasyonu yapılarak, altın varak ile kaplandı. Kubbe kasnağının ahşap karkasına gerekli müdahaleler yapılarak, kasnakta bulunan ve tekrar kullanılamayacak durumdaki kaplamalar, ahşap süslemeler ve pencereler, orijinal örneğine göre yenilendi. Kubbe etrafında bulunan çatıların kurşun örtüsü ve kaplama tahtaları, koruyucu çatı altında sökülerek tamir edildi. Özel ebatlı özgün taşıyıcı ahşap elemanlarda sağlamlaştırma işlemi yapıldı. Karkasta bulunan tüm ahşap elemanlara yangın geciktirici kimyasal ve emprenye sürüldü. Kurşun altı ahşap kaplamalar yenilenerek, 2 kat soğuk uygulamalı yalıtım yapıldı.

‘Mayamız sağlamdır’

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı;

“Hep beraber, anneler, babalar, hep beraber. Kim olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, nereye gittiğini bilen nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda eksikler olabilir fakat şu bir gerçek ki bizim milletimizin, insanımızın mayası sağlamdır, özü sağlamdır, ruhu sağlamdır, böyle olduğu için de eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağımıza inanıyorum. Milletimizin ve tüm İslam dünyasının, tüm mazlumların ümidi olacak nesilleri biz yetiştireceğiz, hep beraber yetiştireceğiz. Bu konuda netice almaya başladığımıza ise ancak camilerimizi gençlerimizle dolu olarak görmeye başladığımızda kani olacağız. O zamana kadar hem fiziki hem manevi altyapımızı geliştirmek için durmaksızın çalışacağız. Sadece kendimiz için değil, aynı zamanda gözünü bize dikmiş, kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimiz için de bunu başarmaya mecburuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Hamidiye Camii emekli imamlarından Abdullah Hatipoğlu’nu da konuşmasında anarak, Fatiha okudu.

‘Laz Mehteri’ni söylediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldız Hamidiye Camisi’nden ayrılırken iki küçük çocuğun sürpriziyle karşılaştı. Çocuklar, “Laz Mehter” olarak tanınan Karadeniz Türküsünü söylemeye başladı. Türkünün “adam yürekli adam , Recep Tayyip Erdoğan, sen oldun bu millete ikinci başkomutan”nakaratını tekrarlayan çocuklar, Erdoğan tarafından yanaklarından öpüldü.

Kaynak: Milliyet