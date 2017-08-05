Сегодня состоится инаугурация Роухани

2017-08-05 09:29 | www.oxu.az | 4

Торжественная церемония вступления в должность седьмого президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани, переизбранного на второй срок, пройдет в субботу в Тегеране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, глава исполнительной власти принесет присягу в здании Меджлиса (парламента), завершив таким образом двухдневную процедуру инаугурации.

Руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на этом посту в четверг. С этого момента фактически начался отсчет его четырехлетнего президентского срока.

В соответствии с конституцией, ходжатольэслам Роухани прочитает и подпишет текст президентской клятвы, а затем выступит с краткой речью. После этого он встретится с главами зарубежных делегаций, приглашенных на церемонию.

Лично поздравить иранского президента с переизбранием приедут почетные гости из более чем 100 стран мира — рекордный показатель в истории Исламской Республики.

Основными задачами своей администрации на ближайшие четыре года Роухани назвал борьбу с внутренними проблемами: нищетой, безработицей, коррупцией, инфляцией. Он также обещал сделать все для реализации прав всех слоев населения. Об этом 68-летний политик заявил, выступая на церемонии утверждения в должности, прошедшей в четверг в мечети Имама Хомейни в Тегеране.

Согласно иранскому законодательству, новый президент должен в течение двух недель сформировать состав кабинета министров и передать список кандидатов на рассмотрение в парламент.

Роухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%.

Н.О.

