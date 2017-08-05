Аллахшукюр Пашазаде примет участие на инаугурации Хасана Рухани
2017-08-05 11:20 | www.apa.az | 3
Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 5 августа отправится с визитом в Иран.
Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, целью визита является участие 6 августа в Тегеране на международной конференции «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы».
На конференции, которая проводится в рамках объявления Ильхамом Алиевым в Азербайджане «Года исламской солидарности», примут участие члены ММ, представители науки и духовенства.
В рамках своего визита в Иран Аллахшукюр Пашазаде примет участие на инаугурации Хасана Рухани.