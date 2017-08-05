Температура воздуха в Баку прогреется до 38, в районах до 40 градусов

2017-08-05 12:11 | www.apa.az | 3

6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 34-38°, в Баку ночью 24-26°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 28-33° тепла.