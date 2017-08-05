Сегодня начинается выбор специальностей по V группе

2017-08-05 09:48 | www.oxu.az | 3

С сегодняшнего дня начинается выбор специальностей для абитуриентов, выполнивших условия конкурса по V группе специальностей и получивших положительную оценку на экзамене по выявлению способностей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, выбор будет проводиться до 10 августа.

Абитуриенты с 5 августа должны выбрать специальности, по которым хотят обучаться, занести их коды в «Электронное заявление абитуриента по выбору специальности» на сайте https://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas1 и подтвердить их.

Абитуриенты, которые выполнили требования ГЭЦ по одной из I, II, III, IV группы специальностей и по V группе, могут выбрать специальности обоих групп.

Н.О.

