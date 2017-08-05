Внук Махатмы Ганди поборется за пост вице-президента Индии

2017-08-05 10:00 | www.oxu.az | 3

Парламент Индии в субботу выберет нового вице-президента страны. Один из двух кандидатов на пост - Гопалкришну Ганди - внук борца за независимость Махатмы Ганди, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Срок нынешнего вице-президента Мохаммада Хамида Ансари завершается 10 августа. Это второй срок Ансари на этом посту, который он впервые занял в 2007 году, будучи выдвинутым коалицией партии Индийский национальный конгресс.

Согласно конституции, вице-президент «по должности» является председателем верхней палаты парламента. Однако в то же время вице-президент является вторым лицом государства и в случае отсутствия, смерти или болезни президента исполняет его обязанности.

По законодательству Индии, кандидатом в вице-президенты может стать любой гражданин страны старше 35 лет, не занимающий оплачиваемых постов в структурах центрального и региональных правительств (за исключением поста президента, вице-президент, губернатора штата и министерских постов).

Н.О.