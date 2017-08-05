ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос

2017-08-05 08:47 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Туркменистане за январь-июль 2017 года составил 6,4 процента, говорится в сообщении туркменского правительства.

Об этом на заседании правительства заявил туркменский вице-премьер Бяшим Ходжамаммедов.

По его словам, в соответствии с показателями ВВП вырос на 6,4 процента, в том числе в промышленности – на 3,4 процента, строительстве – на 3,9 процента, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,9 процента, торговле – на 9,2 процента, сельском хозяйстве – на 4,6 процента, сфере услуг – на 10 процентов.

За январь-июль 2017 года темп роста производства продукции в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,7 процента.

"В установленных пределах сохранены суммарные цены на потребительские товары, а также тарифы на оказание услуг населению", - сказано в информации.

Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай и Иран.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, продвинулись индустрия текстиля, нефтепродуктов, активно развивается нефте-и-газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов)