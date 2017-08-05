Парламент Индии выбирает вице-президента

2017-08-05 09:53 | www.trend.az | 3

Голосование на выборах нового вице-президента Индии стартовало в парламенте страны в Нью-Дели, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Вице-президент Индии избирается депутатами обеих палат парламента. Голосование стартовало около 10.30 местного времени. Одним из первых свой голос отдал премьер-министр Нарендра Моди.

Согласно конституции, вице-президент "по должности" является председателем верхней палаты парламента (Раджья Сабха). Однако в то же время вице-президент является вторым лицом государства и в случае отсутствия, смерти или болезни президента исполняет его обязанности. Срок нынешнего вице-президента Мохаммада Хамида Ансари завершается 10 августа.

За пост борются два кандидата — экс-губернатор Западной Бенгалии, внук Махатмы Ганди Гопалкришна Ганди, выдвинутый коалицией "Объединенный прогрессивный альянс" главной оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, и министр информации и городского развития правительства Нарендры Моди, видный деятель "Бхаратия Джаната Парти" Венкая Найду как кандидат правящей коалиции.

Поскольку БДП с союзниками контролируют большинство в нижней палате парламента (340 из 545), а в верхней палате контролируют 86 мест, хотя и не имея при этом большинства (всего 245 мест), Найду имеет существенное преимущество перед соперником, поскольку для победы ему достаточно набрать 50% плюс один голос (396 из 790).