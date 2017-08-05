Клип на песню Despacito стал самым просматриваемым видео в истории YouTube – ВИДЕО

2017-08-05 10:18 | www.oxu.az | 6

Клип на песню Despacito («Потихоньку») пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым просматриваемым видео в истории YouTube, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

За семь месяцев видео собрало почти 3 млрд просмотров.

Despacito обогнал другой клип — See you again. Песню записали американцы Уиз Халифа и Чарли Пут. На настоящий момент у See you again 2 994 430 648 просмотров, у Despacito — 2 998 083 563. До этого лидерство на протяжении пяти лет удерживал южнокорейский певец PSY и его хит Gangnam Style.

Ранее Despacito стала самой популярной песней в стриминговых сервисах, обогнав хит Джастина Бибера Sorry.

A.C.

