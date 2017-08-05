Десять стран Европы ввели красный уровень опасности из-за жары

2017-08-05 10:27 | www.oxu.az | 3

Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.

По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

Н.О.