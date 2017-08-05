«Fitch» присвоил Азербайджану рейтинг «BB+»

2017-08-05 13:53 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство, прогнозы по рейтингу негативные.

Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной и иностранной валюте также утвержден на уровне «BB+».

Среди основных факторов, влияющих на утверждение рейтинга на уровне «BB+», «Fitch» указало на наличие положительного сальдо внешнеторгового баланса, низкий уровень внешнего долга. Что же касается негативного прогноза по рейтингу, «Fitch» привлекло внимание к неопределенности, возникшей вокруг макроэкономики и финансового сектора.