Fitch: В 2019 г. экономический рост в Азербайджане превысит 4% (версия 2)

2017-08-05 10:41 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста экономики Азербайджана в 2019 году на 4,3 процента.

Согласно отчету Fitch, экономический рост поддержат крупные энергетические проекты, в частности вторая стадия разработки месторождения "Шах Дениз", благодаря которой планируется удвоить добычу газа в стране.

Агентство подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в национальной и иностранной валютах на уровне ВВ+ с негативным прогнозом. Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной и иностранной валютах также подтверждены на уровне ВВ+. Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне ВВ+, краткосрочный РДЭ в национальной и иностранной валютах – на уровне В, рейтинг необеспеченных краткосрочных облигаций - на уровне В.

Как отмечается, рейтинги, в частности, отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг страны.

“Более высокие цены на нефть помогли восстановить профицит счета текущих операций в первом квартале 2017 года, впервые после третьего квартала 2015 года. Повышение цен [на энергоресурсы] и увеличение добычи нефти и газа в 2019 году помогут и в дальнейшем поддержать профицит”, - говорится в отчете.

Аналитики Fitch подчеркивают, что в последние годы обменный курс маната был стабильным: “Стабильность обменного курса позволила смягчить инфляционное давление. Ожидается, что средний уровень инфляции в 2019 году составит пять процентов, а в 2017 году - 11,8 процента”.

(Автор: Азад Гасанли)

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