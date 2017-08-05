Историк Олег Кузнецов был опрошен в Следственном комитете России на основе заявления армян

2017-08-05 14:07 | www.apa.az | 4

Как сообщил московскому корреспонденту АПА Олег Кузнецов, он ознакомился с заявлением, которое подали армяне.

Он сказал, что это был опрос: «4 августа в связи с заявлением армян по поводу его монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» я был опрошен следователем по особо важным делам Следственного комитета по Западному округу Москвы Андреем Берлевым. Опрос был правильным и законным. Это важно, чтобы у следователя сформировалось мнение о человеке, в отношении которого подано заявление. Поэтому следователь делал свою работу. Я не против этого.

Во время опроса мне многое стало ясно. 10 июля группа армян была на приеме у председателя СК Бастрыкина Александра Ивановича. Они пожаловались, что моя монография «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» служит разжиганию межнациональной розни и что это преступление. Во время приема армяне заявления не писали. Однако устная жалоба руководству следственного органа приравнивается к письменной. Александр Бастрыкин направил эту жалобу Следственному комитету по Западному округу Москвы.

По российским законам коллективно подавать заявление с жалобой нельзя. Заявление должен подать один человек. Этим человеком оказался адвокат Рубен Степанович Киракосян. На приеме у следователя, который опрашивал меня, он был с другим юристом. Здесь имеется очень смешной момент. Опытный Крикосян должен был знать, что утвержденный решением пленума Верховного суда результат научного труда не может быть засчитан как экстремистский материал. По принципу в связи с этим не может быть подана жалоба. Однако два армянских адвоката, воспользовавшись тем, что попали на прием к председателю СК, пожаловались на мою монографию. Они подумали, что если были на приеме у Бастрыкина, у них все получится. Армянские адвокаты в России думают, что здесь можно действовать вне закона, за счет взяток».

По словам О.Кузнецова следователь задал ему 4 вопроса: «Первый вопрос был о том, действительно ли я являюсь автором известной монографии. Второй вопрос: принадлежит ли сайт, который действует под моим именем, мне. Третий вопрос – о чем моя монография. Следовать попросил меня подробно рассказать, о чем я написал. Я рассказал о резонансных преступлениях армян. О том, как они убили российского губернатора.

Следователь также спросил меня о том, написал ли я о полевых командирах сепаратистов в Карабахе, которые сейчас у власти в Армении. Я сказал, что эту информацию я взял у армян - в энциклопедии «Арцах-Карабах». В этой книге отмечено, что члены военно-политической элиты Армении ранее действовали в составе сепаратистских войск в Карабахе. Они сами об этом пишут, однако когда об этом пишет российский автор, то они говорят, что это рознь. Это очень смешно».

По словам Кузнецова он ответил и на последний вопрос следователя о том, где распространялась его монография: «Следователь также спросил меня, как я отношусь к армянам. Я сказал, что этот народ несчастный. Потому что он сам является жертвой международного террора. Заложившие основу сепаратистов в Карабахе международные террористы захватили власть в Армении. Сейчас Армения является колонией международной ячейки террористов «Арцах».

О.Кузнецов отметил, что следователь сказал, что откажется возбуждать против него уголовное дело: «Следователь подчеркнул, что монографию следует направить на экспертизу. Поэтому считаю, что этот процесс затянется. Рано ставить точку».

Отметим, книга «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» написана на основе материалов Комитета государственной безопасности СССР и Центрального разведывательного управления США, а также уголовных дел по преступлениям, совершенным армянскими террористами на территории Азербайджана и России.