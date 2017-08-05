Вице-премьер РФ Рогозин встретится с министром обороны Ирана

2017-08-05 11:11 | www.trend.az | 4

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин обсудит с министром обороны Ирана поставки российских вооружений; страны предварительно договорились усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список, заявил источник в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Об этом пишет РИА Новости.

Рогозин отправится в субботу в Иран, где по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Роухани; при этом, как сообщил источник, программа визита высокопоставленного чиновника не будет ограничена участием в официальных мероприятиях.

"Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений", — сообщил источник.

"Стороны достигли предварительной договоренности усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список. Поэтому российская делегация во главе с Рогозиным будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей", — добавил источник.

Кроме того, по словам источника, у вице-премьера запланирована встреча с вице-президентом Ирана Сореном Саттари. С ним Рогозин планирует обсудить вопросы в области передачи высоких технологий и подготовки иранских специалистов в России.