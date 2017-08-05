Появилось видео подводной охоты Путина в Туве – ВИДЕО

2017-08-05 11:06 | www.oxu.az | 4

В сети появилась видеозапись, на которой президент России Владимир Путин ловит рыбу и занимается подводной охотой в Туве.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает RT.

Президент России находился в Туве с 1 по 3 августа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин два часа гонялся за щукой под водой.

Он также уточнил, что на подводной маске президента была установлена камера Go Pro. Песков пообещал, что отснятые кадры будут опубликованы на сайте Кремля в понедельник, 7 августа.