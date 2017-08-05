МБА ищет аудитора

2017-08-05 11:12 | www.oxu.az | 6

ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) объявил открытый тендер на аудит показателей банка и его дочерних организаций за 9 месяцев 2017 года и проведение аудита консолидированных финансовых отчетов за годовой период в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов и международных стандартов аудита.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщает со ссылкой на тендерную комиссию.

Взнос за участие в тендере – 100 манатов.

Претендентам следует предоставить документацию, за исключением тендерного предложения и банковской гарантии до 17:00 11 сентября 2017 года. Тендерное предложение и банковскую гарантию, проштампованные и в двойном конверте, следует предоставить до 17:00 18 сентября 2017 года в офис МБА по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Низами, 67.

Предложения будут вскрыты 19 сентября 2017 года в 11:00 в офисе МБА по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Низами, 67.

Н.О.

