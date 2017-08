"Damla-damla" - новый музыкальный проект Эльнура Мамедова (ВИДЕО)

2017-08-05 12:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец Эльнур Мамедов представил в социальных сетях свой новый клип на композицию "Damla-damla", сообщает Trend Life.

Автором слов и музыки песни является Зюльфи Бадалов, аранжировщик - Эльвин Мусаев. Над клипом работали Рауф Гурбаналиев и Эмин Мурадов.

"Это не первая моя совместная работа с Зюльфи Бадаловым, Эльвином Мусаевым, Рауфом Гурбаналиевым и Эмином Мурадовым. Думаю, впереди еще много интересных и ярких музыкальных проектов, которые я реализую с этими талантливыми людьми", - сказал Trend Life Эльнур Мамедов.

По словам певца, несмотря на то, что многие певцы сейчас отдыхают, он продолжает работать.

"Я буду очень рад, если моим поклонникам понравятся песня и клип. Ведь творческая деятельность артиста нацелена на зрителей, слушателей. Считаю лето прекрасным временем для презентации новых проектов", - сказал Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева)