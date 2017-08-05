«Fitch»: План реструктуризации может быть недостаточным для оздоровления МБА

2017-08-05 14:27 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в распространенном международным рейтинговым агентством «Fitch» сообщении.

Специалисты агентства считают, что проводимая в Азербайджане денежно-кредитная политика слаба по сравнению с другими нефтедобывающими странами СНГ.

«Fitch» отмечает, что реструктуризация внешних обязательств Международного Банка Азербайджана (МБА) причинила вред репутации государственного банка и может быть недостаточной для его оздоровления.

Также в сообщении говорится, что «подушка безопасности» Азербайджана все еще остается сильной. Так, на конец июня активы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) составили 34,8 млрд. долларов, что равняется 88% ВВП на конец 2016 года. «Fitch» считает, что бонды, которые будут выпущены согласно плану реструктуризации МБА, повысят задолженность страны. Несмотря на это, по мнению аналитиков, план реструктуризации МБА направлен на сохранение активов ГНКАР. «Активы ГНКАР играют весьма важную роль в восстановлении макроэкономической стабильности», - подчеркивается в сообщении.

«Fitch» сообщает, что поддержка, оказанная государством МБА начиная с 2013 года, равна 27% ВВП 2016 года: «Усиление МБА может оказать поддержку экономике страны. Но мы не уверены, будет ли достаточным текущий план реструктуризации для оздоровления банка. На конец июня доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банковского сектора составила 24%. Достаточность капитала составляет 11,8%. «Fitch» не уверен, что государство окажет соответствующую поддержку капитала ряду участников банковского сектора».