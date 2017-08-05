У Vanity Fair требуют 1 млн долларов из-за публикации фото Мэрилин Монро

2017-08-05 11:20 | www.oxu.az | 4

У журнала Vanity Fair требуют около 1 млн долларов США из-за публикации фотографии голливудской звезды Мэрилин Монро, сообщает Oxu.Az со ссылкой на TMZ.

Иск против издания подал коллекционер Арик Хендрикс. Он утверждает, что права на снимок принадлежат ему.

Фото с Монро было сделано во время празднования 45-го дня рождения президента Джона Кеннеди в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в 1962 году. Именно тогда актриса спела главе государства Happy Birthday.

Как рассказал Хендрикс, ему принадлежит и сам снимок, и негатив. По словам коллекционера, Vanity Fair не обращался к нему за разрешением использовать фото в специальном выпуске в честь Монро. Речь идет о номере за июль 2016 года.

Комментариев со стороны журнала пока нет.

A.С.

