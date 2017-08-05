Аллахшукюр Пашазаде примет участие в инаугурации Хасана Роухани

2017-08-05 11:32 | www.oxu.az | 3

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде 5 августа отправится с визитом в Иран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, целью визита является участие 6 августа в Тегеране на международной конференции «Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы».

На конференции, которая проводится в рамках объявления Ильхамом Алиевым в Азербайджане «Года исламской солидарности», примут участие члены ММ, представители науки и духовенства.

В рамках своего визита в Иран Аллахшукюр Пашазаде примет участие в инаугурации Хасана Роухани.

Н.О.

