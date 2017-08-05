В Баку рассматривают апелляционную жалобу россиянина армянского происхождения

2017-08-05 11:40 | www.oxu.az | 5

В Бакинском апелляционном суде началось заседание по апелляционной жалобе арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебное рассмотрение назначено на 9 августа.

Согласно решению Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Уелданов был лишен свободы на 8 лет. Затем М.Уелданов подал апелляционную жалобу и просил суд оправдать его.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов. После задержания, армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены.

Н.О.

