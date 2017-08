Alpinistləri evakuasiya etmək istəyən helikopter qayaya çırpılıb (VİDEO)

Bakı. Trend:

Avstriyada Alp dağlarının ən yüksək Qrosqlokner zirvəsində xilasedici helikopter qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, zirvədə özünü piss hiss edən alpinistləri evakuasiya etmək üçün əraziyə helikopter gəlib. Alpinistlər helikopterə mindikdən sonra pilot idarəetməni itirib. Helikopter qayaya çırpılıb.

Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Qəzanın video görüntüsü qarşı qayadakı alpinist tərəfindən çəkilib.