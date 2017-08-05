В Австрии упал вертолёт, вылетевший спасать альпиниста – ВИДЕО

2017-08-05 11:46 | www.oxu.az | 3

В Австрии потерпел крушение вертолёт, который отправился спасать альпиниста. В настоящий момент к пострадавшим вылетела другая винтокрылая машина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, у альпиниста во время восхождения начались проблемы с сердцем. За ним вылетел спасательный вертолёт, однако по неудачному стечению обстоятельств он потерпел крушение.

В результате пилот вертолёта и альпинист, находившийся на его борту, получили серьёзные ранения. Остальной экипаж винтокрылой машины отделался незначительными травмами. В итоге за пострадавшими прислали другой вертолёт.

Н.О.

