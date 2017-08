Дочь Барака Обамы прошла стажировку у Холли Берри – ФОТО

2017-08-05 12:00 | www.oxu.az | 5

Старшая дочь Барака и Мишель Обамы, 19-летняя Малия, мечтает построить карьеру в Голливуде, причем девушка хочет быть не актрисой, а режиссером или продюсером. И к осуществлению своей мечты Малия идет семимильными шагами: она уже успела поработать ассистентом режиссера на съемках сериала «Девочки» (Girls) Лены Данэм и на съемках научно-фантастического проекта «За пределами» (Extant) с Холли Берри в главной роли.

Дело было пару лет назад, но воспоминания о стажировке Малии у Холли до сих пор свежи.

«Она была невероятна! Она делала все, что ее ни попросят, и все, что должен делать помощник режиссера. Это достойно уважения», - призналась Берри в эфире ток-шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Но не все воспринимали Малию всерьез: по воспоминаниям Холли, к дочери бывшего президента США (который тогда еще был действующим главой государства) многие относились с излишним трепетом.

Почти каждый видел в ней прежде всего дочь Барака Обамы, а не ассистента режиссера, как бы они ни старалась. Нам всем трудно было видеть в ней просто практиканта, но, к ее чести, она из кожа вон лезла, чтобы доказать, что она чего-то стоит.

Иногда над Малией беззлобно подшучивали:

«Слушай, а можешь позвонить маме или папе? Мы их фанаты!».

Тут Холли лукавить не приходилось, ведь она и правда с восхищением относится к матери Малии: недавно на странице актрисы в Instagram даже появился пост, посвященный Мишель Обаме. На снимке Берри позирует в футболке с изображением экс-первой леди США.

К слову, сегодня Барак Обама празднует свой день рождения: ему исполнилось 56 лет. Мишель уже поздравила мужа публично, а вот официальных заявлений от Малии и ее младшей сестры Саши мы пока не видели.

