МВД назвало имя водителя сгоревшего Gelandewagen

2017-08-05 12:04 | www.oxu.az | 3

Два дня назад на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП погибли два человека, в том числе и один из пешеходов. Этот автомобиль принадлежит внуку вице-премьера Азербайджана, председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе МВД в ответ на запрос сайта virtualaz.org о ходе следствия и личности водителя заявили, что в результате проведенных необходимых следственных мероприятий и просмотра записей с камер наблюдения было установлено, что за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen находился именно гражданин Наиль Аллахвердиев.

Водитель будет привлечен к уголовной ответственности.

Н.О.

