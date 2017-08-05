Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-08-05 14:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (почти 0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70084 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 24 июля 1,7012 31 июля 1,7009 25 июля 1,7012 1 августа 1,7009 26 июля 1,7010 2 августа 1,7008 27 июля 1,7010 3 августа 1,7008 28 июля 1,7009 4 августа 1,7008 Средний курс за неделю 1,70106 Средний курс за неделю 1,70084

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0243 маната (на 1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 2,01104 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 24 июля 1,9856 31 июля 1,9963 25 июля 1,9839 1 августа 2,0122 26 июля 1,9798 2 августа 2,0112 27 июля 1,9984 3 августа 2,0149 28 июля 1,9877 4 августа 2,0206 Средний курс за неделю 1,98708 Средний курс за неделю 2,01104

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0003 (1,06 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02828 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 24 июля 0,0286 31 июля 0,0285 25 июля 0,0284 1 августа 0,0284 26 июля 0,0284 2 августа 0,0282 27 июля 0,0286 3 августа 0,0281 28 июля 0,0286 4 августа 0,0282 Средний курс за неделю 0,02852 Средний курс за неделю 0,02828

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0011 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48158 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 24 июля 0,4821 31 июля 0,4815 25 июля 0,4787 1 августа 0,4836 26 июля 0,4764 2 августа 0,4813 27 июля 0,4823 3 августа 0,4811 28 июля 0,4811 4 августа 0,4804 Средний курс за неделю 0,48012 Средний курс за неделю 0,48158

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 5,3161 маната (на 0,2 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2157,03924 маната.

Изменение стоимости унции золота 24 июля 2124.0333 31 июля 2151,4684 25 июля 2135.9417 1 августа 2155,9758 26 июля 2133.7344 2 августа 2161,6318 27 июля 2123.0181 3 августа 2159,3357 28 июля 2145.005 4 августа 2156,7845 Средняя стоимость за неделю 2132,3465 Средняя стоимость за неделю 2157,03924

(Автор: Азад Гасанли)

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