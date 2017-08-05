Синоптики обещают «пляжную погоду»

2017-08-05 12:10 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 августа ожидается солнечная погода, слабый северный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем 33-38, в Баку ночью 24-26, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 26-27, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.

Н.О.

