Fitch спрогнозировал рост экономики Азербайджана

2017-08-05 12:20 | www.oxu.az | 4

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста экономики Азербайджана в 2019 году на 4,3 процента.

Как передает Oxu.Az, согласно отчету Fitch, экономический рост поддержат крупные энергетические проекты, в частности вторая стадия разработки месторождения «Шах Дениз», благодаря которой планируется удвоить добычу газа в стране.

Агентство подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в национальной и иностранной валютах на уровне ВВ+ с негативным прогнозом. Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной и иностранной валютах также подтверждены на уровне ВВ+. Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне ВВ+, краткосрочный РДЭ в национальной и иностранной валютах – на уровне В, рейтинг необеспеченных краткосрочных облигаций - на уровне В.

Как отмечается, рейтинги, в частности, отражают сильный внешний баланс и низкий государственный долг страны.

«Более высокие цены на нефть помогли восстановить профицит счета текущих операций в первом квартале 2017 года, впервые после третьего квартала 2015 года. Повышение цен [на энергоресурсы] и увеличение добычи нефти и газа в 2019 году помогут и в дальнейшем поддержать профицит», - говорится в отчете.

Аналитики Fitch подчеркивают, что в последние годы обменный курс маната был стабильным:

«Стабильность обменного курса позволила смягчить инфляционное давление. Ожидается, что средний уровень инфляции в 2019 году составит пять процентов, а в 2017 году - 11,8 процента».

Н.О.

