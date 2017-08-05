Популярные фильмы до и после наложения спецэффектов (ФОТО)
2017-08-05 14:30 | www.trend.az | 4
Современное кино невозможно представить без визуальных спецэффектов, хотя выполнены они бывают настолько реалистично, что зритель зачастую и не подозревает о методах, которыми это достигается, передает hi-tech.mail.ru. Каждый фильм - это воплощение последних достижений высоких технологий.
Существует несколько основных технологий, благодаря которым возможно подобное "волшебство":
Chroma Key - актер снимается на фоне зеленого или синего полотна ткани (рир-экран), потом вместо этого полотна "ставят" изображение. Таким образом в одном павильоне можно снять практически целый фильм.
Motion Capture – "захват движения". К настоящему актеру прикрепляются специальные датчики (белые шарики или кубики), а затем на компьютере происходит анализ его движений. Актер, полностью одетый в костюм из датчиков, двигается, а затем эти данные анимации переносятся на компьютерного персонажа. Таким образом компьютерный персонаж двигается так же, как человек (плавно и физически правильно). А иногда захват движения используют локально, например, чтобы добавить настоящему актеру что-либо компьютерное — живую бороду или чешую, например.
Представляем читателям кадры из известных фильмов и сериалов до и после вмешательства компьютеров в процесс съемки.
"Игра престолов"
"300 спартанцев"
"Безумный Макс"
"Гравитация"
"Игра престолов"
"Годзилла"
"Восстание планеты обезьян"
"Мстители"
"Властелин колец"
"Гарри Поттер"
"Хоббит"
"Игра престолов"
"Матрица"
"Великий Гэтсби"
"Алиса в Стране чудес"
"Сумерки"
"Хоббит"
"Пираты Карибского моря"
"Стражи Галактики"
"300 спартанцев"
"Железный человек"
"Марсианин"
"Агенты А.Н.К.Л"
"Бегущий в лабиринте"
"Король Артур"
"Робокоп"
"Элизиум"
"Безумный Макс"
"Игра престолов"
"Люди Икс: Дни минувшего будущего"