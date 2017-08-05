Канадский премьер появился на публике в килте

2017-08-05 12:32 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел килт на традиционные соревнования Glengarry Highland Games, которые проходят в Восточном Онтарио.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, с учётом того, что мероприятие проводится по канонам и обычаям шотландских горцев, наряд политика выглядел как никогда уместно.

«Прекрасная презентация шотландской традиции прямо здесь, в Восточном Онтарио», - положительно оценил мероприятие сам Трюдо, оставив запись на своей странице в Twitter.

Визит премьера не остался незамеченным для зрителей и участников. Многие из них с удовольствием подходили к Трюдо, чтобы сделать с ним селфи или просто пожать руку.

Н.О.

