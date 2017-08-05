Загадочное существо спасло девушку от гибели – ВИДЕО

2017-08-05 12:44 | www.oxu.az | 4

В социальных сетях распространилось видео, на котором девушка чудом спасается от гибели. Девушка не замечает, что за уступившим ей дорогу автомобилем на высокой скорости приближается другой автомобиль.

Когда кажется, что трагедии уже не избежать, к девушке сзади приближается силуэт человека, забирает ее и переносит в безопасное место. Неизвестно, является ли видео монтажом.

Oxu.Az со ссылкой на turkustan.info представляет это видео: