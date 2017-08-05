Официальное заявление о демонтаже флагштока на Площади флага

2017-08-05 12:49 | www.oxu.az | 7

Высказано официальное мнение по поводу информации о демонтаже флагштока на Площади государственного флага.

Как передает Oxu.Az, завотделом Управления приморского бульвара при Кабинете министров Назим Меджидов заявил Report, что информация о демонтаже флагштока не соответствуют действительности.

Он отметил, что уже минует 7 лет с создания Площади государственного флага:

«Установленный на площади флагшток по техническим характеристикам с технологической точки зрения совершенное устройство. Согласно инструкции, следует регулярно проводить работы по общему техосмотру и оценке флагштока. В этот раз состоится капитальный техосмотр».

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Н.О.

