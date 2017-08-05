В Ширване отец троих детей изнасиловал девочку из-за долга в 10 манатов

2017-08-05 13:00 | www.oxu.az | 4

Завершился судебный процесс над Гисметом Панализаде 1990 г.р., обвиняемом в сексуальном насилии в отношении малолетней девочки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Publika.az, Г.Панализаде дал 10 манатов в долг Садыгу Садыгову.

Садыг деньги не вернул. 10 октября 2015 года около 4 часов дня Гисмет встретил Садыга на автобусной остановке в Ширване.

Садыг пообещал съездить за деньгами домой и уехал на своем автомобиле.

После этого Гисмет Панализаде пришел домой к Садыгу за деньгами. Дверь ему открыла малолетняя дочь Садыга Самира Садыгова 2006 г.р.

Поняв, что кроме Самиры в квартире никого нет, Гисмет, угрожая ножом, изнасиловал девочку. Он вступил с ней в нетрадиционную половую связь, а также нанес телесные повреждения.

Придя домой, родители обратились в полицию. Гисмет Панализаде был задержан. Выяснилось, что у него трое детей.

Гисмет Панализаде обвиняется по статье 150.3.3 (Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Лянкяранский суд по тяжким преступлениям приговорил Гисмета Панализаде к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Обвиняемый подал апелляционную жалобу. В своей жалобе Гисмет написал, что его оклеветали, и попросил оправдательного приговора.

Ширванский апелляционный суд не обеспечил жалобу Гисмета Панализаде. Решение Лянкяранского суда по тяжким преступлениям было оставлено в силе.

Э.Ш.

