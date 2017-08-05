Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке

2017-08-05 13:20 | www.oxu.az | 7

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения «Красного полумесяца» Дину аль-Асаад.

«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.

По ее словам, в здании не было террористов ИГИЛ.

Представитель «Красного полумесяца» отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.

С.Б.

