Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке
2017-08-05 13:20 | www.oxu.az | 7
Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения «Красного полумесяца» Дину аль-Асаад.
«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — заявила аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.
По ее словам, в здании не было террористов ИГИЛ.
Представитель «Красного полумесяца» отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.