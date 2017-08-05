Массовая голодовка грузин в Стамбуле
2017-08-05 13:32 | www.oxu.az | 4
Около 150 заключённых из Грузии объявили голодовку в тюрьме Стамбула.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Отмечается, что члены семей заключённых обвиняют тюремные власти в жестокости, а дипломатические ведомства Грузии в игнорировании ситуации.
Сообщается, что голодовка заключённых длится уже четвёртый день. Одними из причин голодовки стали неудовлетворительное качество еды, а также отсутствие молитвенного уголка.