Массовая голодовка грузин в Стамбуле

2017-08-05 13:32 | www.oxu.az | 4

Около 150 заключённых из Грузии объявили голодовку в тюрьме Стамбула.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что члены семей заключённых обвиняют тюремные власти в жестокости, а дипломатические ведомства Грузии в игнорировании ситуации.

Сообщается, что голодовка заключённых длится уже четвёртый день. Одними из причин голодовки стали неудовлетворительное качество еды, а также отсутствие молитвенного уголка.

С.Б.

