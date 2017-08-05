Азербайджанские моряки показали свои лучшие умения – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-05 13:46 | www.oxu.az | 4

В рамках конкурса «Кубок моря - 2017» выполнен эпизод №3 «Стрельба по плавающей мине».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно решению судейской бригады, по итогам выполнения этого эпизода первое место с результатом 50 баллов было присуждено экипажу малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России, второе место с результатом 48 баллов занял экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, третье место с результатом 46 баллов занял экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, и четвертое место с результатом 44 балла занял экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана.

С.Б.

