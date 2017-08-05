«Fitch» присвоил Азербайджану рейтинг «BB+»

2017-08-05 14:05 | www.oxu.az | 3

Международное рейтинговое агентство «Fitch» утвердил долгосрочный дефолтный рейтинг эмитента Азербайджана в иностранной и местной валюте на уровне «BB+».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, прогнозы по рейтингу негативные.

Рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций страны в национальной и иностранной валюте также утвержден на уровне «BB+».

Среди основных факторов, влияющих на утверждение рейтинга на уровне «BB+», «Fitch» указало на наличие положительного сальдо внешнеторгового баланса, низкий уровень внешнего долга. Что же касается негативного прогноза по рейтингу, «Fitch» привлекло внимание к неопределенности, возникшей вокруг макроэкономики и финансового сектора.

С.Б.

