Носорог, бегущий по дороге, стал «звездой» Сети – ВИДЕО

2017-08-05 14:14 | www.oxu.az | 4

В индийском штате Ассам на видео попал носорог, бегущий по оживленной дороге.

Как передает Oxu.Az, ролик был опубликован на странице BBC News в Twitter 4 августа.

За сутки он набрал почти 3,8 тысячи лайков и более 2,4 тысячи репостов.

Индийский носорог (известен также как однорогий носорог) — второй по размерам в Азии зверь после слона, достигает веса 2,5 тонны. За последние столетия его ареал существенно сократился, эти животные обитают только в южном Пакистане, Восточной Индии и Непале.

Везде они живут на охраняемых территориях, так как являются желанной добычей для браконьеров, охотящихся на носорогов из-за рогов, которым приписываются чудодейственные свойства.

С.Б.

