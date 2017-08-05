В Швейцарии предрекли обнаружение сотен мумий в Альпах

2017-08-05 14:51 | www.oxu.az | 5

Сотни мумифицированных тел могут появиться на поверхности Альп из-за таяния ледников. С таким предупреждением выступила швейцарская полиция, сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как отметили в правоохранительных органах Швейцарии, в горах все чаще обнаруживают останки пропавших без вести альпинистов.

К примеру, 25 июля отдыхающие на горнолыжном курорте в кантоне Вале заметили руку и два ботинка, выступающие из снега, и вызвали спасателей. Экспертиза установила, что тело принадлежит потерявшемуся в походе в августе 1987-го немцу, родившемуся в 1943 году. Меньше чем за неделю до этого в том же кантоне нашли останки местной семейной пары: мужчина и женщина пропали 75 лет назад, когда ушли на луг подоить коров.

Многие из тел принадлежат пассажирам разбившихся в Альпах самолетов. Так, 27 июля в окрестностях французского Монблана подняли из снега труп человека, предположительно летевшего на Boeing 707 авиакомпании Air India, который потерпел крушение в 1966 году.

В швейцарской полиции уточнили, что в списке пропавших без вести в Альпах с 1925 года значатся больше 300 имен и мест, около 160 из них — на Монблане. Большинство погибших — жертвы несчастных случаев или самоубийцы, хотя есть и солдаты, участвовавшие в боях во время Второй мировой войны.

The Guardian поясняет, что ледники в Альпах таят с беспрецедентной скоростью — они потеряли почти один кубический километр за последний год, это около 900 миллиардов литров воды.

С.Б.

