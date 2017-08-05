Женщины устроили погром в ресторане из-за наггетсов – ВИДЕО

2017-08-05 16:02 | www.oxu.az | 6

В американском штате Флорида две чернокожие женщины устроили скандал, разбросали приборы и другие вещи в ресторане быстрого питания Chick-fil-A из-за того, что персонал подал им наггетсы в холодном виде.

Как передает Oxu.Az, видеозаписи случившегося опубликовала свидетельница конфликта Эллисон на своей странице в Facebook 31 июля.

Публикации американки, сделанные в заведении, приобрели популярность в интернете. Два видео с недовольными посетительницами в сумме набрали более двух миллионов просмотров.

С.Б.

