В Москве убит гендиректор «Крокус Сити Океанариума»

2017-08-05 16:35 | www.oxu.az | 5

В Москве убит соучредитель и гендиректор «Крокус Сити Океанариума», 52-летний бизнесмен Андрей Чернов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Следственный комитет России, по факту возбуждено уголовное дело.

По информации, убийство было совершено утром 4 августа в районе Филевского парка. Неизвестный не менее шести раз выстрелил в топ-менеджера и тот скончался на месте. Какие-либо версии произошедшего следствие не называет.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Чернова застрелили во время его утренней пробежки. По сведениям собеседника агентства, выстрелов было семь. «Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами», — добавил он. В то же время «Московский комсомолец» предполагает, что убийство могло быть заказным.

Отметим, что «Крокус груп» принадлежит известному азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову.

C.Б.

