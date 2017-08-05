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В Турции полицейские стали похожи на талибов

2017-08-05 17:03 | www.oxu.az | 5

Бородатый полицейский в чалме устроил в Турции настоящий переполох, сообщают турецкие СМИ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, полицейский по имени Куранэр Эрбаш с бородой и чалмой во время вождения служебного автомобиля в Чанаккале был задержан с целью выяснения личности. 

Уж слишком подозрительным показался сотрудникам правоохранительных органов внешний вид полицейского, больше похожего на религиозного деятеля.

Однако подозрения полицейских затем развеялись, поскольку Эрбаш действительно оказался сотрудником полиции.

С.Б.

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