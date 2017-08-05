Депутат Рады трагически погибла в Европе

2017-08-05 17:34 | www.oxu.az | 4

Бывший депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная погибла в ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает LB.ua.

Авария произошла утром в субботу, 5 августа. По информации издания, автомобиль вылетел с серпантина у побережья Адриатического моря. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.

В машине также находилась восьмилетняя дочь бывшего депутата. Девочка была пристегнута в автокресле на заднем сиденье и получила незначительные травмы.

Гибель Бережной подтвердила в Facebook ее подруга, бывший нардеп Елена Бондаренко. «Да, это правда. Ирочка на небесах», — написала она.

С.Б.

