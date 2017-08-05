Депутат Рады трагически погибла в Европе
2017-08-05 17:34 | www.oxu.az | 4
Бывший депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная погибла в ДТП.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает LB.ua.
Авария произошла утром в субботу, 5 августа. По информации издания, автомобиль вылетел с серпантина у побережья Адриатического моря. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.
В машине также находилась восьмилетняя дочь бывшего депутата. Девочка была пристегнута в автокресле на заднем сиденье и получила незначительные травмы.
Гибель Бережной подтвердила в Facebook ее подруга, бывший нардеп Елена Бондаренко. «Да, это правда. Ирочка на небесах», — написала она.